03.01.2020, 08:15
Косачев высказался об убийстве генерала из Ирана Сулеймани
ИА «Ореанда-Новости». Новыми столкновениями в Ираке радикальных шиитов с американскими военными силами предвещает убийство США в Багдаде генерала из Ирана Касема Сулеймани. В ближайшее время американцам могут за эти действия ответить. Об этом сказал сенатор из России Константин Косачёв.
Косачев заявил, что убийство иранского генерала похоже на месть США за нападение на американское посольство в Багдаде, которое произошло накануне.
Российским сенатором было сказано о том, что он будет рад, если ошибается, но, по его мнению, возмездие себя ждать долго не заставит. Он также сказал о том, что начать войну легко, но завершить её крайне трудно.
Косачев заявил, что убийство иранского генерала похоже на месть США за нападение на американское посольство в Багдаде, которое произошло накануне.
Российским сенатором было сказано о том, что он будет рад, если ошибается, но, по его мнению, возмездие себя ждать долго не заставит. Он также сказал о том, что начать войну легко, но завершить её крайне трудно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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