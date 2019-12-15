Он отметил, что Россия исходит из позиции японских властей.Накануне член японской Коммунистической партии Кадзуо Сии заявил, что мирный договор, по которому Япония после Второй Мировой войны отказалась от прав на северную часть Курильских островов и на Южный Сахалин, является несправедливым. Он сказал, что Японии требуется заявить права на все Курильские острова.Кроме того, российский политик отметил, что по Курильским островам Москва исходит из официальной позиции Японии.