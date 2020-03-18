, сказал сенатор Константин Косачёв. Также он заявил, что отмена санкций должна быть тотальной.По словам российского сенатора, такую договорённость могли бы инициировать страны БРИКС. По его словам, договорённость могли бы поддержать государства, которые входят в "двадцатку".Косачёв считает, что отмена санкций является наиболее эффективным ответом на вызовы, которые связаны с эпидемией и потрясениями, сопутствующими ей.