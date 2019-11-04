



Сегодня, 4 ноября,Космический корабль доставил к лаборатории около 4000 килограммов научного и экспериментального оборудования. Астронавтами на Cygnus являютсяОборудование включает в себя духовой шкаф, который приспособлен к работе на МКС. В нём астронавтам предстоит испечь печенье для лабораторных исследований.Старт Cygnus был произведён 2 ноября, в субботу, с космодрома Уоллопс в Винигрии.