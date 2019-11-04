04.11.2019, 17:24
Космический корабль Cygnus произвёл успешную стыковку к МКС
ИА «Ореанда-Новости». Космический корабль Cygnus произвёл успешную стыковку к МКС, сообщает официальное сообщество NASA в twitter.
Сегодня, 4 ноября, в 12-10 по московскому времени или в 04-10 по восточному, корабль Cygnus пристыковался к МКС. Космический корабль доставил к лаборатории около 4000 килограммов научного и экспериментального оборудования. Астронавтами на Cygnus являются Джессика Меир и Кристина Кук.
Оборудование включает в себя духовой шкаф, который приспособлен к работе на МКС. В нём астронавтам предстоит испечь печенье для лабораторных исследований.
Старт Cygnus был произведён 2 ноября, в субботу, с космодрома Уоллопс в Винигрии.
Сегодня, 4 ноября, в 12-10 по московскому времени или в 04-10 по восточному, корабль Cygnus пристыковался к МКС. Космический корабль доставил к лаборатории около 4000 килограммов научного и экспериментального оборудования. Астронавтами на Cygnus являются Джессика Меир и Кристина Кук.
Оборудование включает в себя духовой шкаф, который приспособлен к работе на МКС. В нём астронавтам предстоит испечь печенье для лабораторных исследований.
Старт Cygnus был произведён 2 ноября, в субботу, с космодрома Уоллопс в Винигрии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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