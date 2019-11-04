Сегодня, 4 ноября, в 16-15 по МСК было начато испытание Starliner, которое продлилось меньше 2 минут. Космический корабль поднялся на 1,3 километра от уровня земли. На этой высоте у Starliner открылись парашюты и отделилась капсула.Тестовая площадка, на которой производился пробный запуск, располагается на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.Пробный запуск в космос запланирован на 17 декабря 2019 года. Исследование будет проходить в беспилотном режиме.