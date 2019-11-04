04.11.2019, 21:16
Космический корабль Starliner прошёл удачное испытание
ИА «Ореанда-Новости». Информация об удачном испытании космического корабля Starliner была опубликована в официальном сообществе NASA в сети Twitter.
Сегодня, 4 ноября, в 16-15 по МСК было начато испытание Starliner, которое продлилось меньше 2 минут. Космический корабль поднялся на 1,3 километра от уровня земли. На этой высоте у Starliner открылись парашюты и отделилась капсула. Испытание системы эвакуации прошло успешно. Тестовая площадка, на которой производился пробный запуск, располагается на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.
Пробный запуск в космос запланирован на 17 декабря 2019 года. Исследование будет проходить в беспилотном режиме. Первый полёт космического корабля рассчитан на первый квартал 2020 года.
Сегодня, 4 ноября, в 16-15 по МСК было начато испытание Starliner, которое продлилось меньше 2 минут. Космический корабль поднялся на 1,3 километра от уровня земли. На этой высоте у Starliner открылись парашюты и отделилась капсула. Испытание системы эвакуации прошло успешно. Тестовая площадка, на которой производился пробный запуск, располагается на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.
Пробный запуск в космос запланирован на 17 декабря 2019 года. Исследование будет проходить в беспилотном режиме. Первый полёт космического корабля рассчитан на первый квартал 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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