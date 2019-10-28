28.10.2019, 23:28
Космоплан М-37В вернулся из миссии
ИА «Ореанда-Новости». Космоплан М-37В успешно вернулся из миссии, сообщает издательство «ТАСС».
Сегодня, 28 октября, на территории США успешно приземлился М-37В. В космическом пространстве он пробыл 780 дней. Это наибольший рекорд для космодрома М-37В. Следующий запуск космодрома запланирован в 2020 году. В целях миссии были выполнены экспериментальные исследования космоса и транспортировка малогабаритных спутников.
По словам главы ВВС Барбары Барретт, уникальность космоплана М-37В заключается в том, что его можно запускать в космос несколько раз. С начала запуска исследований данный космоплан пробыл на орбите около 3 тысяч дней.
Сегодня, 28 октября, на территории США успешно приземлился М-37В. В космическом пространстве он пробыл 780 дней. Это наибольший рекорд для космодрома М-37В. Следующий запуск космодрома запланирован в 2020 году. В целях миссии были выполнены экспериментальные исследования космоса и транспортировка малогабаритных спутников.
По словам главы ВВС Барбары Барретт, уникальность космоплана М-37В заключается в том, что его можно запускать в космос несколько раз. С начала запуска исследований данный космоплан пробыл на орбите около 3 тысяч дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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