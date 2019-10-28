



Сегодня, 28 октября, на территории США успешно приземлился М-37В.. Это наибольший рекорд для космодрома М-37В. Следующий запуск космодрома запланирован в 2020 году. В целях миссии были выполненыПо словам главы ВВС Барбары Барретт, уникальность космоплана М-37В заключается в том, что его можно запускать в космос несколько раз. С начала запуска исследований данный космоплан пробыл на орбите около 3 тысяч дней.