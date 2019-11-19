19.11.2019, 20:14
Космос будет относится к оперативной сфере НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Космос будет относится к оперативной сфере НАТО, сообщает Национальная служба новостей.
По словам генерального секретаря НАСО Ийенса Столтенберга, завтра, 20 ноября, Североатлантический Альянс планирует отнести космос к своей оперативной сфере. То есть в скором времени космос будет приравнен к воздуху, морю и суше. Генсек НАСА указал, что альянс не планирует устанавливать оружие в космическом пространстве.
Принятие такого решение основывается на укреплении безопасности во всех областях, в том числе для установки систем навигации и раннего оповещения о приближающихся опасностях.
По словам генерального секретаря НАСО Ийенса Столтенберга, завтра, 20 ноября, Североатлантический Альянс планирует отнести космос к своей оперативной сфере. То есть в скором времени космос будет приравнен к воздуху, морю и суше. Генсек НАСА указал, что альянс не планирует устанавливать оружие в космическом пространстве.
Принятие такого решение основывается на укреплении безопасности во всех областях, в том числе для установки систем навигации и раннего оповещения о приближающихся опасностях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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