По словам генерального секретаря НАСО, завтра, 20 ноября, Североатлантический Альянс планирует отнести космос к своей оперативной сфере. То есть в скором времени космос будет приравнен к воздуху, морю и суше. Генсек НАСА указал, что альянс не планирует устанавливать оружие в космическом пространстве.Принятие такого решение основывается на укреплении безопасности во всех областях, в том числео приближающихся опасностях.