ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Косово Рамос Харадинай заявил, что призывы со стороны руководства Германии и Франции, отменить 100% -ные пошлины на товары из Сербии и Боснии – это давление на Приштину. Оно заключается в том, чтобы найти точки соприкосновения и пойти на компромисс по окончательному соглашению с Белградом.

При этом политик из Косово отметил, что отказавшись от пошлин до официального признания со стороны Сербии, они потеряют равноправную позицию и выгоду в дальнейших переговорах.

По сообщению албанского информационного агентства Telegrafi, глава сербского МИД назвал визит Макрона одним из самых важных визитов иностранных представителей в Сербию за последние 10 лет и сказал, что Белград возлагает на него большие надежды.

Белград надеется, что Эммануил Макрон "положит конец играм в Приштине с таможенными пошлинами на сербские товары". Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.