ИА «Ореанда-Новости». О перегруженности и недостатке сотрудников китайских крематориев из-за разбушевшегося вируса сообщает портал The Epoch Times.

На переполненность крематориев в Ухане, эпицентре опасной вспышки новой пневмонии, рассказали сотрудники кремационных учреждений. Некоторым из работников приходится носить тела погибших от вируса жителей из медицинских организаций в частные жилые дома и работать без выходных.

Власти Китая обязали сжигать тела умерших от коронавируса людей. Следует отметить, что сотрудники крематориев и похоронных организаций не всегда уведомлены о том, погиб ли человек от коронавируса или по какой-либо другой причине. В связи с этим в целях личной безопасности работники вынуждены постоянно носить защитные медицинские костюмы и маски и не есть помногу часов, ведь подобную защиту нельзя использовать повторно.

Напомним, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае скончалось уже более 490 человек. По последним данным число заболевших превысило 24,5 тысячи жителей.