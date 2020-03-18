. Об этом восемнадцатого марта сообщает агентство ТАСС.Дмитрий Песков также заявил, что французский опыт по обеспечению общественного порядка для Российской Федерации не является подходящим.Ранее ЕС обвинил Россию в том, что она занимается распространением ложной информации о борьбе государств Запада с коронавирусом. В документе ЕС было заявлено, что Россия с помощью распространения дезинформации о коронавирусе пытается посеять страх в европейском обществе.