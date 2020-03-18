18.03.2020, 14:41
Кремль отреагировал на обвинения ЕС в адрес РФ из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Русофобской одержимостью назвал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выдвинутые ЕС обвинения в адрес РФ о распространении дезинформации по коронавирусу. Об этом восемнадцатого марта сообщает агентство ТАСС.
Дмитрий Песков также заявил, что французский опыт по обеспечению общественного порядка для Российской Федерации не является подходящим.
Ранее ЕС обвинил Россию в том, что она занимается распространением ложной информации о борьбе государств Запада с коронавирусом. В документе ЕС было заявлено, что Россия с помощью распространения дезинформации о коронавирусе пытается посеять страх в европейском обществе.
Дмитрий Песков также заявил, что французский опыт по обеспечению общественного порядка для Российской Федерации не является подходящим.
Ранее ЕС обвинил Россию в том, что она занимается распространением ложной информации о борьбе государств Запада с коронавирусом. В документе ЕС было заявлено, что Россия с помощью распространения дезинформации о коронавирусе пытается посеять страх в европейском обществе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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