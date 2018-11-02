ИА «Ореанда-Новости» В четверг в официальной пресс-службе Кремля заявили, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца ожидается «долгая и основательная встреча» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Ушаков сделал это замечание в ответ на вопрос о будущих встречах между Трампом и Путиным.

До своего тет-а-тета на саммите в Аргентине, два лидера планируют встретиться в рамках 100-летия перемирия в Первой мировой войне 11 ноября в Париже, сказал Ушаков.

Совет национальной безопасности США сообщил CNN, что в настоящее время у него нет никаких заявлений. Детали встречи лидеров двух стран пока только прорабатываются. Саммит «группы двадцати» состоится в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин рассчитывает обсудить планы Трампа выйти из Договора о ядерных вооружениях во время их двусторонней встречи в Париже.

Трамп объявил в прошлом месяце, что США выйдут из многолетнего соглашения, сославшись на вероятные нарушения Россией договора и ракетного арсенала Китая в качестве причин для отказа от соглашения.

Подписание договора в 1987 году было решающим моментом в завершении холодной войны. Это способствовало ликвидации тысячи наземных ракет с диапазонами от 300 до 3400 миль.

В 2014 году CNN сообщила, что США обвинили Россию в нарушении Договора о РСМД, ссылаясь на испытания крылатой ракеты, которые были датированы 2008 годом. США сообщили своим союзникам по НАТО о предполагаемом нарушении Россией. Однако только недавно НАТО официально подтвердило, что деятельность России представляет собой вероятное нарушение.

Трамп встретился со своим российским коллегой как минимум три раза с момента вступления в должность, официально на G20 в Гамбурге в 2017 году и в Хельсинки этим летом, а также неофициально на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме в ноябре прошлого года.

В июле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что они надеются увидеть Путина в Вашингтоне на саммите этой осенью. Но администрация отказалась от этого плана через несколько дней.