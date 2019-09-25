«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа. Кроме того, фанаты заметили отсутствие кольца на безымянном пальце Асмус.



В середине сентября в Ялте Кристина посетила фестиваль кино «Евразийский мост», где прокомментировала преждевременные выводы поклонников: «Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим».