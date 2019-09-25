25.09.2019, 12:58
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа. Кроме того, фанаты заметили отсутствие кольца на безымянном пальце Асмус.
В середине сентября в Ялте Кристина посетила фестиваль кино «Евразийский мост», где прокомментировала преждевременные выводы поклонников: «Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим».
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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