ИА «Ореанда-Новости» Космический блокбастер ценой в несколько миллионов создавался больше двух лет и с самого начала задумывался максимально приближенным к реальным событиям.


После премьерного показа в США интересующиеся издания выпустили разборы фильма с точки зрения достоверности. По большей части критики положительно отнеслись к игре Брэда Питта. Кроме того, их поразила детальная прорисовка и чёткость изображения космоса.


Однако, стоит отметить, что профессор астрофизики из Университета Рочестера отметил некоторые неточности с точки зрения современной науки.


Фильм посвящен возможному ближайшему будущему: космическим полётам на Марс и Луну. Причём Луна постепенно захватывается крупными компаниями.