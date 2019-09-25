25.09.2019, 11:12
Критики прокомметировали новый фильм с участием Брэда Питта
ИА «Ореанда-Новости» Космический блокбастер ценой в несколько миллионов создавался больше двух лет и с самого начала задумывался максимально приближенным к реальным событиям.
После премьерного показа в США интересующиеся издания выпустили разборы фильма с точки зрения достоверности. По большей части критики положительно отнеслись к игре Брэда Питта. Кроме того, их поразила детальная прорисовка и чёткость изображения космоса.
Однако, стоит отметить, что профессор астрофизики из Университета Рочестера отметил некоторые неточности с точки зрения современной науки.
Фильм посвящен возможному ближайшему будущему: космическим полётам на Марс и Луну. Причём Луна постепенно захватывается крупными компаниями.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
Комментарии