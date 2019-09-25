

После премьерного показа в США интересующиеся издания выпустили разборы фильма с точки зрения достоверности. По большей части критики положительно отнеслись к игре Брэда Питта. Кроме того, их поразила детальная прорисовка и чёткость изображения космоса.



Однако, стоит отметить, что профессор астрофизики из Университета Рочестера отметил некоторые неточности с точки зрения современной науки.



Фильм посвящен возможному ближайшему будущему: космическим полётам на Марс и Луну. Причём Луна постепенно захватывается крупными компаниями.