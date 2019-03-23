Об этом сообщает в субботу, 23 марта, VG.Глава службы спасения сообщил, что у лайнера проблемы с двигателем, кроме того у западного берега Норвегии сейчас сильный ветер, что затрудняет спасательные работы, шлюпки с пассажирами пришлось развернуть назад.В данный момент в районе ЧП действуют три вертолёта, организован лагерь по приему людей на суше. Корабль стоит на якоре.