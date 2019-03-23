23.03.2019, 19:35
Круизный лайнер встал на якорь у берегов Норвегии, у судна неисправен двигатель.
ИА «Ореанда-Новости». У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер, по сообщению спасательной службы страны проводится эвакуацая, на судне находилось 1,3 тысячи человек, представитель службы отметил, что операция по спасению может занять долгое время. Об этом сообщает в субботу, 23 марта, VG.
Глава службы спасения сообщил, что у лайнера проблемы с двигателем, кроме того у западного берега Норвегии сейчас сильный ветер, что затрудняет спасательные работы, шлюпки с пассажирами пришлось развернуть назад.
В данный момент в районе ЧП действуют три вертолёта, организован лагерь по приему людей на суше. Корабль стоит на якоре.
Глава службы спасения сообщил, что у лайнера проблемы с двигателем, кроме того у западного берега Норвегии сейчас сильный ветер, что затрудняет спасательные работы, шлюпки с пассажирами пришлось развернуть назад.
В данный момент в районе ЧП действуют три вертолёта, организован лагерь по приему людей на суше. Корабль стоит на якоре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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