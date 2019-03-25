ИА «Ореанда - Новости». Число жертв взрыва на химзаводе в Китае насчитывает уже 44 человека.

Инцидент произошел 21 марта 2019 года около 14:50 по местному времени(09:50 по московскому времени) на заводе «Цзянсу Тяньцзяи» (провинция Цзянсу). Мощность взрыва оказалось настолько высока, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой в 2,2 балла.

Взрыву на заводе предшествовал пожар. На данный момент главный очаг возгорания полностью потушен.

В результате аварии полностью было уничтожено три крупные цистерны, в которых, по всей видимости, хранились химикаты, а также два административных здания. В близлежащих населенных пунктах была проведена полная эвакуация жителей.

На место инцидента в срочном порядке было направлено около 700 человек и 86 пожарных расчётов. Министерство экологии запустило экстренный механизм реагирования. Для предотвращения попадания химических отходов в Жёлтое море перекрыто три реки (Синьминьхэ, Синьфэнхэ и Синьнунхэ).

В местные больницы за медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжёлыми травмами.

Как ранее сообщили в правительстве провинции, данных об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало.