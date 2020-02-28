28.02.2020, 18:30
Крупнейшая американская военная база в Южной Корее закрылась из-за эпидемии
ИА «Ореанда-Новости». Американские власти приняли решение временно приостановить деятельность военной базы Кэмп-Хамфрис за пределами государства. По сообщению американского издания «Financial Times», причиной закрытия базы стало распространение эпидемии коронавируса по Южной Корее.В сообщении подчеркивается, что военную базу США закрыли для предотвращения эпидемии среди военных и сохранения боеспособности американских вооружённых сил. Меры коснулись примерно 28 тысяч солдат в государстве. Также уточняется, что заражение коронавирусом уже было зафиксировано у одного военнослужащего и одного сотрудника Кэмп-Хамфрис.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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