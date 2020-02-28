ИА «Ореанда-Новости» . Американские власти приняли решение временно приостановить деятельность военной базы Кэмп-Хамфрис за пределами государства. По сообщению американского издания «Financial Times», причиной закрытия базы стало распространение эпидемии коронавируса по Южной Корее.

В сообщении подчеркивается, что военную базу США закрыли для предотвращения эпидемии среди военных и сохранения боеспособности американских вооружённых сил. Меры коснулись примерно 28 тысяч солдат в государстве. Также уточняется, что