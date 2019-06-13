13.06.2019, 16:48
Крупнейшее месторождение драгметаллов найдено в Эквадоре
ИА «Ореанда-Новости». В северной провинции Эквадора Имбабура нашли одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди.
Месторождение назвали «Альпала».
Разработка этого участка может растянуться на 66 лет. За этот период на нём можно добыть примерно 11 млн тонн меди и свыше 23 млн унций золота.
Месторождение назвали «Альпала».
Разработка этого участка может растянуться на 66 лет. За этот период на нём можно добыть примерно 11 млн тонн меди и свыше 23 млн унций золота.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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