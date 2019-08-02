Совместное производство будет направлено на средства для защиты растений.

По информации, предоставленной руководителем департамента Agricultural Solutions BASF на Украине, Молдавии и странах Кавказа Андреем Касьяном, продукция на планируемом заводе будет производиться из материалов зарубежного производства. Так что, по существу, открытый здесь завод будет являться своего рода формальным производством. Тем более выпускаемая продукция будет поступать на потребительские рынки под собственной торговой маркой. В настоящее время руководство концерна BASF занято поисками на Украине партнёра, который бы полностью удовлетворял бы требования немецкой компании. В случае, если такого партнёра найдут, то производство средств защиты для растений будет запущено.

Андрей Касьян также добавил, что Украина не случайно выбрана в качестве стратегического партнёра. Бизнес на этой территории развивается в большинстве случаев довольно успешно. По словам руководителя департамента, за первое полугодие текущего года зафиксирован рост продаж химических средств, реализуемых украинским филиалом, в шестнадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Крупный немецкий концерн BASF, занимающийся производством химической продукции, является одним из старейших предприятий в Европе. Он основан в середине XIX века – в 1865 году. Концерн занят, главным образом, производством пластика, красок, косметических средств, пищевых добавок, химикатов для техники и строительства, средства для защиты растений и многим другим.