14.06.2019, 23:45
Крупное месторождение золота обнаружили в Эквадоре
ИА "Ореанда-Новости" В южноамериканском государстве Эквадор обнаружено одно из самых крупных месторождений "жёлтого" металла в мире. Территориально месторождение расположено в северной части страны, в провинции Имбабура. Данную информацию подтвердило министерство энергетики и горнорудной промышленности этой южноамериканской страны.
Месторождение известно под названием Альпала. Кроме золота на территории Альпалы обнаружены также залежи серебра и меди. По информации, предоставленной эквадорским министерством энергетики и горнорудной промышленности, месторождение Альпала может стать самым крупным местом по содержанию серебра, третьим - по запасам золота, и получить шестое место в рейтинге стран мира по залежам меди.
По оценке специалистов, для того, чтобы исследовать ресурсы, хранящиеся в Альпале, может понадобиться от 49 до 66 лет. Общий объём медного металла в данном месторождении, по словам экспертов, может достигнуть около 11 миллионов тонн. Что касается золота, то его содержание в Альпале может быть приравнен 23 миллионам унций. За первые 25 лет работ по освоению в этом месторождении можно получить 207 тысяч тонн меди. За вышеуказанный промежуток времени можно добыть также 438 тысяч унций золота и 1,4 миллиона унций серебра, утверждают специалисты.
Напомним, что мировые центральные банковские организации закупили золота за последний год на 68% больше, нежели в предыдущий.
На территории современного государства Эквадор золото добывали ещё в доколониальную эпоху, однако чёткую направленность эта деятельность стала приобретать в начале XVI века. Важнейшими центрами золотодобычи были города Сарума и Портовело.
Месторождение известно под названием Альпала. Кроме золота на территории Альпалы обнаружены также залежи серебра и меди. По информации, предоставленной эквадорским министерством энергетики и горнорудной промышленности, месторождение Альпала может стать самым крупным местом по содержанию серебра, третьим - по запасам золота, и получить шестое место в рейтинге стран мира по залежам меди.
По оценке специалистов, для того, чтобы исследовать ресурсы, хранящиеся в Альпале, может понадобиться от 49 до 66 лет. Общий объём медного металла в данном месторождении, по словам экспертов, может достигнуть около 11 миллионов тонн. Что касается золота, то его содержание в Альпале может быть приравнен 23 миллионам унций. За первые 25 лет работ по освоению в этом месторождении можно получить 207 тысяч тонн меди. За вышеуказанный промежуток времени можно добыть также 438 тысяч унций золота и 1,4 миллиона унций серебра, утверждают специалисты.
Напомним, что мировые центральные банковские организации закупили золота за последний год на 68% больше, нежели в предыдущий.
На территории современного государства Эквадор золото добывали ещё в доколониальную эпоху, однако чёткую направленность эта деятельность стала приобретать в начале XVI века. Важнейшими центрами золотодобычи были города Сарума и Портовело.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии