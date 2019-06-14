Территориально месторождение расположено в северной части страны, в провинции Имбабура. Данную информацию подтвердило министерство энергетики и горнорудной промышленности этой южноамериканской страны.Месторождение известно под названием Альпала.По информации, предоставленной эквадорским министерством энергетики и горнорудной промышленности, месторождение Альпала может стать самым крупным местом по содержанию серебра, третьим - по запасам золота, и получить шестое место в рейтинге стран мира по залежам меди.Общий объём медного металла в данном месторождении, по словам экспертов, может достигнуть около 11 миллионов тонн. Что касается золота, то его содержание в Альпале может быть приравнен 23 миллионам унций. За первые 25 лет работ по освоению в этом месторождении можно получить 207 тысяч тонн меди. За вышеуказанный промежуток времени можно добыть также 438 тысяч унций золота и 1,4 миллиона унций серебра, утверждают специалисты.На территории современного государства Эквадор золото добывали ещё в доколониальную эпоху, однако чёткую направленность эта деятельность стала приобретать в начале XVI века. Важнейшими центрами золотодобычи были города Сарума и Портовело.