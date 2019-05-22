22.05.2019, 22:40
Крупный британский производитель стали объявил себя банкротом
ИА "Ореанда-Новости" Компания "British Steel Limited", второй в Великобритании производитель стали, вынужден признать себя обанкротившимся предприятием. Такое решение вынес Высокий суд Лондона.
Вынужденная ликвидация компании стала следствием переговоров руководства British Steel, его кредиторами и британскими властями. Владельцем предприятия является фонд Greybull Capital, который не смог получить от правительства страны внеочередные денежные вливания в виде займа. Сумма необходимых для производства финансов составила примерно 30 миллионов фунтов стерлингов (или 38 миллионов долларов). Причину запроса государственных денег компания видела в неопределённости, вызванной выходом Великобритании из Европейского союза. Британское правительство не смогло помочь собственному предприятию, так как побоялось нарушить правила, установленные Европейским союзом, согласно которым государственные деньги не могут быть израсходованы на поддержку частного бизнеса.
Около 25 тысяч человек могут остаться без работы в случае ликвидации предприятия по производству стали, из которых пятая часть работает непосредственно на производстве. В настоящее время British Steel Limited всё ещё функционирует. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что правительством будут найдены альтернативные пути выхода компании из сложившегося кризиса и будущее для British Steel будет обеспечено.
British Steel Limited - это предприятие, которое специализируется на выпуске длинномерного проката. Компания основана в 2016 году, когда активы были приобретены у индийской Tata Steel Europe фондом Greybull Capital. Фонд скупает проблемные предприятия и выводит их на новый уровень жизнеспособности.
Вынужденная ликвидация компании стала следствием переговоров руководства British Steel, его кредиторами и британскими властями. Владельцем предприятия является фонд Greybull Capital, который не смог получить от правительства страны внеочередные денежные вливания в виде займа. Сумма необходимых для производства финансов составила примерно 30 миллионов фунтов стерлингов (или 38 миллионов долларов). Причину запроса государственных денег компания видела в неопределённости, вызванной выходом Великобритании из Европейского союза. Британское правительство не смогло помочь собственному предприятию, так как побоялось нарушить правила, установленные Европейским союзом, согласно которым государственные деньги не могут быть израсходованы на поддержку частного бизнеса.
Около 25 тысяч человек могут остаться без работы в случае ликвидации предприятия по производству стали, из которых пятая часть работает непосредственно на производстве. В настоящее время British Steel Limited всё ещё функционирует. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что правительством будут найдены альтернативные пути выхода компании из сложившегося кризиса и будущее для British Steel будет обеспечено.
British Steel Limited - это предприятие, которое специализируется на выпуске длинномерного проката. Компания основана в 2016 году, когда активы были приобретены у индийской Tata Steel Europe фондом Greybull Capital. Фонд скупает проблемные предприятия и выводит их на новый уровень жизнеспособности.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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