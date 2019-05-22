Такое решение вынес Высокий суд Лондона.Вынужденная ликвидация компании стала следствием переговоров руководства British Steel, его кредиторами и британскими властями. Владельцем предприятия является фонд Greybull Capital, который не смог получить от правительства страны внеочередные денежные вливания в виде займа. Сумма необходимых для производства финансов составила примерно 30 миллионов фунтов стерлингов (или 38 миллионов долларов).Британское правительство не смогло помочь собственному предприятию, так как побоялось нарушить правила, установленные Европейским союзом, согласно которым государственные деньги не могут быть израсходованы на поддержку частного бизнеса.В настоящее время British Steel Limited всё ещё функционирует. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что правительством будут найдены альтернативные пути выхода компании из сложившегося кризиса и будущее для British Steel будет обеспечено.Компания основана в 2016 году, когда активы были приобретены у индийской Tata Steel Europe фондом Greybull Capital. Фонд скупает проблемные предприятия и выводит их на новый уровень жизнеспособности.