

Стоит отметить, что за всю длинную историю человеческих наблюдений, только два объекта были признаны прибывшими из других галактик.



Первое тело открыли в 2017 году и его природа по сей день не известна, так тот объект повлиял на астероиды и кометы. Второй объект открыл Борисов, знаменитый астроном опубликовавший 30 августа сверхточные данные своих наблюдений.



2I/Борисов будет пролетать Солнце 7 декабря 2019 года.