25.09.2019, 12:20
Крымский астроном сделал невероятное открытие
ИА «Ореанда-Новости» Недавно за новым астрономическим открытием закрепилось имя 2I/Борисов. Число 21 в названии означает второй по счёту номер тел в группе Оумуамуа и внесолнечное происхождение кометы.
Стоит отметить, что за всю длинную историю человеческих наблюдений, только два объекта были признаны прибывшими из других галактик.
Первое тело открыли в 2017 году и его природа по сей день не известна, так тот объект повлиял на астероиды и кометы. Второй объект открыл Борисов, знаменитый астроном опубликовавший 30 августа сверхточные данные своих наблюдений.
2I/Борисов будет пролетать Солнце 7 декабря 2019 года.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
Комментарии