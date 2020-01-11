ИА «Ореанда-Новости». Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолёт.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за катастрофу украинского Boeing 737-800. Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Хаджизаде провёл пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что КСИР несёт полную ответственность за содеянное. Он добавил, что военные подчинятся любому решению, которое в отношении них примут власти.

Как оказалось, система ПВО Ирана приняла украинский самолёт за крылатую ракету. Это и стало причиной трагической ошибки.