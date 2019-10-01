ИА «Ореанда-Новости». Если человечество продолжит употреблять красное мясо в пищу теми же темпами, что сейчас, то через 30 лет наступит голод.



Американские учёные десятилетиями изучали пищевые привычки европейцев. Они наблюдали за почти 100 тысячами добровольцев, большая часть которых была вегетарианцами. Остальные употребляли мясо, но в малых количествах.



Во время исследований от сердечно-сосудистых заболеваний скончалось две с половиной тысячи человек. После подсчетов была выявлена стойкая связь между употреблением в пищу красного мяса и преждевременной смертью. Если преобразовать процент смертей среди добровольцев на все человечество, получится, что больше 6% случаев преждевременной смерти и 9% инфарктов и инсультов возникают из-за регулярного поедания мяса.



Рекомендуется увеличить количество потребляемых в день фруктов, овощей, бобовых и орехов. А потребление мяса уменьшить до 15 граммов в день.