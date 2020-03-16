16.03.2020, 11:06
Курс российской валюты упал
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, шестнадцатого марта, рубль упал на открытии торгов на Московской бирже. Об этом говорят данные торговой площадки.
Стоимость американской валюты в момент превышала семьдесят четыре рубля. Курс европейской валюты поднимался до 82,53 рубля. Курс российской валюты снижается на фоне падения стоимости нефти: цена за баррель нефти Brent опускалась до 31,61 доллара.
Стоимость американской валюты в момент превышала семьдесят четыре рубля. Курс европейской валюты поднимался до 82,53 рубля. Курс российской валюты снижается на фоне падения стоимости нефти: цена за баррель нефти Brent опускалась до 31,61 доллара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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