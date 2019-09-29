ИА «Ореанда-Новости» В Национальный совет Австрии по предварительным итогам пять политических партий смогли преодолеть четырёхпроцентный барьер. На данный момент лидирует Консервативная Австрийская народная партия во главе с видным политическим деятелем Себастьяном Курцем.

Сейчас подсчитано 46 процентов бюллетеней. Второе место отвоевала Социал-демократическая партия Австрии, которая набрала 22 процента голосов. Правая "Австрийская партия свободы" получает 16 процентов голосов. "Зелёные" – 14 процентов, а "Новая Австрия" – всего лишь 8 процентов.

Окончательные результаты станут известны через несколько дней.