О своём отношении к 17-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг, которая стала символом движения, выступающего за спасение климата, рассказал журналисту издания Bild Себастьян Курц, занимающий в Австрии пост канцлера.Он также отметил, что способен рассказать больше об активистах из Австрии, которые ему знакомы лучше.в 2018 году Тунберг стала появляться возле парламента Швеции и требовать от властей усиления мер по борьбе с климатическими изменениями.