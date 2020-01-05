05.01.2020, 01:15
Курц рассказал о том, как он относится к Грете Тунберг
ИА «Ореанда-Новости». О своём отношении к 17-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг, которая стала символом движения, выступающего за спасение климата, рассказал журналисту издания Bild Себастьян Курц, занимающий в Австрии пост канцлера.
Курц сказал, что считает достаточно оригинальным то, как Тунберг сумела себя подать и как много по всему миру привлекла внимания. Курц заявил, что когда молодёжь принимает активное участие - это всегда хорошо. Он также отметил, что способен рассказать больше об активистах из Австрии, которые ему знакомы лучше.
в 2018 году Тунберг стала появляться возле парламента Швеции и требовать от властей усиления мер по борьбе с климатическими изменениями.
Курц сказал, что считает достаточно оригинальным то, как Тунберг сумела себя подать и как много по всему миру привлекла внимания. Курц заявил, что когда молодёжь принимает активное участие - это всегда хорошо. Он также отметил, что способен рассказать больше об активистах из Австрии, которые ему знакомы лучше.
в 2018 году Тунберг стала появляться возле парламента Швеции и требовать от властей усиления мер по борьбе с климатическими изменениями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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