ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В государстве Кувейт ведущая местного развлекательного шоу Амаль Аль-Авади была отстранена от работы прямо во время телевизионной трансляции. Как отметили очевидцы, девушка спокойно вела шоу, когда раздавшийся голос редактора потребовал немедленно прекратить показ. Как выяснилось позже, причиной стало платье Авади, которое посчитали неуместным для священного мусульманского месяца Рамадана. Женщина в ответ выразила крайнее удивление, поскольку она была одета в полном соответствии с местными нормами и изрядно подготовилась к предстоящему торжеству.

Вообще внешний вид в последнее время стал предметом спора буквально во всех странах мира. К примеру, относительно недавно в Нью=Йорке произошёл скандал. Полицейские вынудили трёх мусульманок снять хиджаб, за что те подали в суд на правоохранителей. В итоге власти Нью-Йорка обязались выплатит компенсацию в размере 180 тысяч долларов, в качестве возмещения морального ущерба.

Впрочем, подобные конфузы случаются не только заграницей. Вспомнить хотя бы недавний скандал с учительницей из омской школы под номером 7. Она была уволена после того, как в интернете появились её фото в закрытом купальнике. Женщина параллельно с работой участвовала в показе мод для полных женщин. Хоть одежда и не была даже близка к откровенной, в школе посчитали, что подобное поведение порочит звание учителя. В мэрии сделали такие же выводы, сказав, что подобное поведение недопустимо для педагога.

Впрочем, в поддержку женщины выступили не только её коллеги, но и педагоги с разных частей страны. В интернет даже был запущен флешмоб, когда учителя фотографировали себя в купальниках. К счастью, история закончилась благополучно и министерство образования, не усмотрев нарушений в поведении педагога разрешила ей вернуться к работе.

Многие пользователи интернета в этих двух случаях подметили очень интересную деталь. Те же люди, которые говорили о дикости граждан Кувейта за их решение уволить неправильно одетую телеведущую, одновременно поддерживали идею об увольнении учителя, которая с их слов подаёт плохой пример детям. То, что сами они публикуют такие же фото в купальниках в своём инстаграме, подавая плохой пример своим детям, они зачастую не замечают.