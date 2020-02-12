ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению «Дни.ру», жилплощадь царствующей королевы Великобритании в столице России перед продажей оценили в 250 миллионов рублей. Дорогая квартиры Елизаветы II располагается в первом Обыденском переулке недалеко от церкви Христа Спасителя.

Специалисты рассчитали, что один квадратный метр недвижимости королевы можно оценить почти в 1 миллион рублей. Всего в Москве располагаются четыре квартиры, принадлежащие Елизавете II, при этом площадь одного из жилищ составляется около 320 квадратных метров.

Интересно, что по актам Росреестра Елизавета Александра Мария значится как "Её Величество королева, правящая в Канаде". Канал отмечает, что в российской недвижимости королевы живут специалисты из посольства Канады.