ИА «Ореанда-Новости». Национальный совет по электронным СМИ Латвии ввёл запрет на трансляцию девяти российских телеканалов, пишет «Интерфакс».



Глава Совета Ивар Аболиньш рассказал, что они получили от учреждения госбезопасности информацию о том, что в списке программ, которые в настоящее время ретранслируются в Латвии, присутствует несколько программ российского медиахолдинга, один из акционеров которого попал под санкции Евросоюза «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».



Речь идёт о бизнесмене Юрии Ковальчуке, который является бенефициаром каналов «Дом кино», «Бобёр», «Музыка Первого» и других. В итоге запрет на трансляцию этих каналов будет действовать в Латвии до тех пор, пока с Ковальчука не снимут санкции.