Латвийский президент выступил с новыми мерами против коррупции в судах
Напомним, что поводом для принятия решающих мероприятий стал недавно случившийся инцидент, связанный со взяточничеством судей Апелляционного суда Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующие приказы, согласно которым с должности сняты многие вышестоящие лица в судебной системе Литвы. Двое чиновников сняты со своих потов. Среди них глава Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис и представитель Апелляционного суда Литвы Кястутис Юцис. Кроме того, глава литовского народа выступил с обращением в местный парламент снять с должностей судью литовского Апелляционного суда Константина Гурина и судью Верховного суда страны Эгидиюса Лаужикаса. Согласно действующему законодательству, президент не может самостоятельно сместить с должности этих чиновников – необходимо одобрение литовского парламента.
Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил своё решение следующим образом. Судебная система в государстве должна иметь безграничное доверие граждан по отношению к себе. Это является одной из ключевых задач в политике Литовского государства. Все вышеуказанные лица своими поступками дискредитировали звание судьи.
Возвращаясь к скандалу, связанного с незаконным использованием служебного положения судей, то в настоящий момент фигурантами дела стали более тридцати человек. Среди них судьи и адвокаты. Основной причиной задержания стал подкуп и взяточничество. Дискредитировавшие себя чиновники не пренебрегали суммами от одной тысячи до ста тысяч долларов.
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