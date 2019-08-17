На этот раз мероприятия направлены против судебной системы Литвы.

Напомним, что поводом для принятия решающих мероприятий стал недавно случившийся инцидент, связанный со взяточничеством судей Апелляционного суда Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующие приказы, согласно которым с должности сняты многие вышестоящие лица в судебной системе Литвы. Двое чиновников сняты со своих потов. Среди них глава Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис и представитель Апелляционного суда Литвы Кястутис Юцис. Кроме того, глава литовского народа выступил с обращением в местный парламент снять с должностей судью литовского Апелляционного суда Константина Гурина и судью Верховного суда страны Эгидиюса Лаужикаса. Согласно действующему законодательству, президент не может самостоятельно сместить с должности этих чиновников – необходимо одобрение литовского парламента.

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил своё решение следующим образом. Судебная система в государстве должна иметь безграничное доверие граждан по отношению к себе. Это является одной из ключевых задач в политике Литовского государства. Все вышеуказанные лица своими поступками дискредитировали звание судьи.

Возвращаясь к скандалу, связанного с незаконным использованием служебного положения судей, то в настоящий момент фигурантами дела стали более тридцати человек. Среди них судьи и адвокаты. Основной причиной задержания стал подкуп и взяточничество. Дискредитировавшие себя чиновники не пренебрегали суммами от одной тысячи до ста тысяч долларов.