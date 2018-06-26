



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Во главе обсуждения стоял вопрос касательно ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

По информации, представленной ведомством, министры двух государств поговорили о проблематике взаимодействия двух сторон, каждый выразил своё мнение относительно сложившейся ситуации и по ряду других актуальных вопросов, касающихся международной и региональной повестке дня, акцентируя внимание на ситуации, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Кроме того, речь зашла и о подготовке Пятого каспийского саммита.





Отметим, что ранее заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран в самое ближайшее время планирует выйти из СВПД. Аракчи отметил, что европейским странам придётся работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.





В мае лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было подписано «шестёркой» международных посредников – Россией, Великобританией, Германией, Францией, США, Китаем – в 2015 году. Американский президент заявил, что восстанавливает все санкции против Ирана, в том числа вторичные, то есть относительно других стран, которые продолжат вести бизнес с Ираном.





Остальные страны-участницы соглашения раскритиковали действие Соединённых Штатов и выступили против этого шага со стороны администрации американского президента. Европейские партнёры Америки заявили, что не намерены прекращать вести бизнес с Ираном и намерены и дальше соблюдать условия закреплённых сделок.