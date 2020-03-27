ИА «Ореанда-Новости» . Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора борьбу с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией, дали самую высокую оценку двустороннему сотрудничеству, обмену опыта в борьбе с пандемией и противодействию её распространению, отметили эффективность принимаемых в странах мер.

Министры также обозначили важность расширения контактов в целях защиты жизни и обеспечения благополучия граждан двух стран. Они констатировали, что в современных условиях пандемии Россия и Китая продолжают наращивать стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций, углублять внешнеполитическую координацию, включая реализацию ответственности Москвы и Пекина в качестве постоянных членов СБ ООН за поддержанием мира и безопасности.