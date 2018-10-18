ИА «Ореанда-Новости» Сергей Лавров – министр иностранных дел России объяснил, что Украине не сможет провести учения НАТО в Азовском море. Это связано с тем, что данное мероприятие требует официального разрешения Российской Федерации.

Лавров напомнил, что существует согласие о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и касательно использования Керченского пролива. Однако в рамках этого договора проход военных кораблей требует обоюдного согласия сторон.

Министр иностранных дел подчеркнул, что желание НАТО провести очередные учения у границы с Россией (на Украине, в Черном или Азовском море, в Грузии и т.д. ) можно считать намеренной «провокацией». НАТО постепенно развивает транспортную инфраструктуру и накапливает вооружение в Европе. Цель таких действий – облегчить в дальнейшем перемещение армии США и союзников к границе России.

Тактические учения вообруженных сил Украины прошли на азовском побережье страны с 9 по 12 октября текущего года. Цель: оборона морской границы. Петр Порошенко отметил, что украинские военные полностью "готовы к отражению российской агрессии с морского направления". Президент оценил оперативность военных, эффективность их маневров.

После того, как были проведены учения, прошла встреча генерального секретаря НАТО и главы Министерства Иностранных Дел Украины. Павел Климкин обсудил с Йенсом Столтенбергом общие вопросы безопастности, а так же ситуацию в Азовском и Черном море.

Следует отметить, что обстановка в данном регионе обострилась после возникшего разногласия касательно российского судна «Норд». Пограничная служба Украины задержала корабль на нарушение порядка пересечения границы, после чего Россия выразила открытый протест действиям Киева.

Позже появилась информация о том, что российские пограничники стали более тщательно проверять суда, проходящие через Керченский пролив.