25.10.2019, 13:59
Лавров сказал о том, что РФ высоко ценит Норвегию за позицию, которую она имеет по отношению к итогам Второй мировой войны
ИА «Ореанда-Новости». Министр Сергей Лавров встретился с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. На этой встрече российский дипломат заявил о том, что Россия высоко ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.
Лавров заявил, что в Европе продолжают укрепляться неонацистские тенденции, и это не может не вызывать тревогу. Затрагивая эту тему, дипломат отметил, что в перевороте на Украине на первых ролях были неонацистские группировки. Лавров сказал, что на фоне всего происходящего, Москве приятно видеть нынешнюю позицию Норвегии.
Российский дипломат также заметил, что европейцы сегодня стремятся обеспечить свою безопасность вместе с Россией.
Сергей Лавров приехал в норвежский Киркенес, чтобы стать участником торжеств, которые посвящены 75-летию освобождения советской армией Восточного Финмарка от фашистских захватчиков.
Лавров заявил, что в Европе продолжают укрепляться неонацистские тенденции, и это не может не вызывать тревогу. Затрагивая эту тему, дипломат отметил, что в перевороте на Украине на первых ролях были неонацистские группировки. Лавров сказал, что на фоне всего происходящего, Москве приятно видеть нынешнюю позицию Норвегии.
Российский дипломат также заметил, что европейцы сегодня стремятся обеспечить свою безопасность вместе с Россией.
Сергей Лавров приехал в норвежский Киркенес, чтобы стать участником торжеств, которые посвящены 75-летию освобождения советской армией Восточного Финмарка от фашистских захватчиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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