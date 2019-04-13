ИА «Ореанда-новости». После того, как попытка дестабилизировать ситуацию в Венесуэле со стороны Вашингтона сорвалась, власти США не оставили эту тему без внимания. По мнению главы внешнеполитического ведомства России, Сергея Лаврова, США продолжит свои действия направленные на расшатывание суверенитета Венесуэлы.

Сегодня на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) дипломат заострил внимание собравшихся на этой проблеме. Он привёл ряд доказательств. В подтверждение своих слов Лавров зачитал цитаты из недавнего выступления госсекретаря США. В своём заявлении Майк Помпео однозначно высказывается о возможном вооружённом вмешательстве США в дела Венесуэлы.

Лавров назвал такое поведение официального Вашингтона неприемлемым. По его словам американцы готовы развязать целую цепь вторжений. Они могут подорвать сувереннные дела Кубы и Никарагуа.

В свою очередь, руководство Белого дома всячески «переводит стрелки» в сторону России. Тот же Помпео днём ранее предостерёг в своём выступлении руководство стран Латинской Америки от контактов с Россией. Он голословно обвинил Кремль в подготовке вооружённых провокаций в нестабильных регионах.

В то же самое время именно США продолжает политику санкций против правительства Мадуро.

5 апреля сенат вновь проголосовал за введение дополнительных санкций против Венесуэлы. Под них попали ещё две компании топливно-энергетического комплекса этой страны. Кроме того, санкции распространились на три с половиной десятка судов задействованных в транспортировке венесуэльского чёрного золота на Кубу.

Политика двойных стандартов и роль мирового жандарма, которую примеряет на себя Вашингтон в отношении развивающихся стран, по мнению Лаврова, заслуживают осуждения мировой общественности. Россия же продолжит отношения со странами латиноамериканского региона в обычном порядке, несмотря на критику и подстрекательство США.



