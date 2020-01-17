17.01.2020, 15:26
Лавров заявил, что Вашингтон желает, чтобы Япония противостояла РФ
ИА «Ореанда-Новости». На пресс-конференции по итогам прошлого года Сергеем Лавровым, выполняющим обязанности руководителя МИД РФ, было сказано о желании Вашингтона втянуть Токио в политику противостояния с Россией.
Лавров утверждает, что Япония сегодня является частью военной стратегии США. По его словам, если изучить документы, решения, заявления, которые принимаются в рамках этого союза, то можно увидеть, что Вашингтон использует Токио для того, чтобы подтвердить линию о сдерживании России и линию о том, что Россия является противником.
Российский дипломат добавил, что Россия в связи с этим хочет понять, каким образом в дальнейшем будет с Японией развиваться сотрудничество.
Лавров утверждает, что Япония сегодня является частью военной стратегии США. По его словам, если изучить документы, решения, заявления, которые принимаются в рамках этого союза, то можно увидеть, что Вашингтон использует Токио для того, чтобы подтвердить линию о сдерживании России и линию о том, что Россия является противником.
Российский дипломат добавил, что Россия в связи с этим хочет понять, каким образом в дальнейшем будет с Японией развиваться сотрудничество.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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