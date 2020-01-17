Лавров утверждает, что Япония сегодня является частью военной стратегии США. По его словам, если изучить документы, решения, заявления, которые принимаются в рамках этого союза, то можно увидеть, что Вашингтон использует Токио для того, чтобы подтвердить линию о сдерживании России и линию о том, что Россия является противником.Российский дипломат добавил, что Россия в связи с этим хочет понять, каким образом в дальнейшем будет с Японией развиваться сотрудничество.