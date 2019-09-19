«ИА Ореанда-Новости» В апокалиптическом боевике про зомби игрокам предстоит сражаться с новыми врагами человечества – инопланетянами, которые сбежали с секретной базы.

Инициативное предложение осуществить подобный проект набрало более чем 2 миллиона сторонников и потенциальных участников. 1, 5 млн пользователей стали наблюдателями.

Виртуальный штурм базы ожидается с 20 по 26 сентября. Игроков, которые смогут справиться с инопланетной угрозой, наградят марсианским бластером, пулемётом и различными частями скафандра для космонавта.