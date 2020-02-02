02.02.2020, 14:32
Лекарство от коронавируса, которое было предложено Минздравом, назвали неэффективным
ИА «Ореанда-Новости». О неэффективности препарата рибавирин, который был внесён в список лекарств от коронавируса нового типа 2019-nCoV, рассказал РБК Александр Чучалин, академик Российской академии наук.
Он заявляет, рекомендации российского ведомства не следует озвучивать на международном уровне, поскольку это может плохо сказаться на имидже РФ в целом.
По словам Чучалина, сведения ВОЗ говорят о том, что во время предыдущих коронавирусных вспышек рибавирин и аналогичные ему препараты были неэффективны.
По словам эксперта, сейчас нет лекарства, которое можно назвать предельно эффективным при коронавирусной инфекции.
Он заявляет, рекомендации российского ведомства не следует озвучивать на международном уровне, поскольку это может плохо сказаться на имидже РФ в целом.
По словам Чучалина, сведения ВОЗ говорят о том, что во время предыдущих коронавирусных вспышек рибавирин и аналогичные ему препараты были неэффективны.
По словам эксперта, сейчас нет лекарства, которое можно назвать предельно эффективным при коронавирусной инфекции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии