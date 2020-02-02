ИА «Ореанда-Новости». О неэффективности препарата рибавирин, который был внесён в список лекарств от коронавируса нового типа 2019-nCoV, рассказал РБК Александр Чучалин, академик Российской академии наук. 

Он заявляет, рекомендации российского ведомства не следует озвучивать на международном уровне, поскольку это может плохо сказаться на имидже РФ в целом.

По словам Чучалина, сведения ВОЗ говорят о том, что во время предыдущих коронавирусных вспышек рибавирин и аналогичные ему препараты были неэффективны. 

По словам эксперта, сейчас нет лекарства, которое можно назвать предельно эффективным при коронавирусной инфекции.