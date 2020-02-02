Он заявляет, рекомендации российского ведомства не следует озвучивать на международном уровне, поскольку это может плохо сказаться на имидже РФ в целом.По словам Чучалина,По словам эксперта, сейчас нет лекарства, которое можно назвать предельно эффективным при коронавирусной инфекции.