ИА «Ореанда-Новости». Голливудский актёр Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram пост, в котором обратил внимание на пожары на севере России, в Гренландии и на Аляске. Артист выложил видео о пожарах от издания The Guardian.

«Огромные пожары в Гренландии, Сибири и Аляске производят тучи дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год», — говорится в посте ди Каприо.

Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме. «Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?» — написала пользовательница annetshest.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что на территории Красноярского края к тушению лесных пожаров приступила авиация МЧС России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства.

По данным «Интерфакс», 31 июля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вылетел в регион по поручению главы правительства Дмитрия Медведева. Отмечается, что министр лично ознакомится с обстановкой.

В настоящее время в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний. МЧС приняло решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае. Туда направлены спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Чтобы остановить распространение огня, в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников. В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.