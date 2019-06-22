ИА "Ореанда-Новости". На своей в Facebook Серж Танкян опубликовал пост, где прокомментировал своё отношение к делу сестёр Хачатурян. Музыкант обратился к российским судам с просьбой быть снисходительным к этим девушкам.

«Очень трагический случай в российских судах, доказывающий несостоятельность этой системы к жертвам домашнего насилия. Это яркий пример того, как годы насилия по отношению к женщинам и детям, без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из-за мести», - написал музыкант.

В июле 2018 года в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями. Были задержаны три его дочери, которые сознались в совершении преступления из-за личной неприязни. В ходе следствия было выявлено, что Михаил Хачатурян неоднократно издевался над своими дочерями, подвергая физическому и сексуальному насилию.