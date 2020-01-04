ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Жириновским, возглавляющим ЛДПР, предложено Тегерану подумать над тем, чтобы разместить на территории своей страны базу РФ. По его словам, это поможет Ирану избежать повторения «ливийского сценария».

Лидер ЛДПР заявил в Telegram, что иранского генерала Сулеймани убили с целью посеять вражду между шиитами Ирана и Ирака, а также для того, чтобы мировое общественное мнение подготовить к дальнейшим ударам по Ирану. По его словам, план, направленный на то, чтобы расчленить Иран, имеется уже 10 лет. Политик считает, что этот план сегодня последовательно исполняется.

Жириновским сказано, что убийство Сулемани всколыхнуло солидарность антиамериканских и мусульманских сил в целом и шиитских сил в частности.

Политиком также было заявлено, что США желает вовлечь РФ в противостояние с мусульманским миром, как это уже происходило после того, как были введены войска СССР в Афганистан.