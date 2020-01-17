ИА «Ореанда-Новости». Эмомали Рахмон, работающий в Таджикистане на посту президента страны, будет участвовать 9 мая в параде в Москве, посвященному 75-летию Победы. О решении главы Таджикистана стать участником парада рассказали РИА Новости в аппарате главы государства. 

Помимо этого, подразделения ВС Таджикистана во время юбилейного Парада пройдутся по Красной площади. Об этом рассказал представителям СМИ Ориф Нозимиён, работающий в пресс-службе Минобороны республики. 

Он заявил, что сводная рота, которая пройдет по Красной площади, будет состоять из представителей разных родов войск.