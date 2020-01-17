17.01.2020, 11:33
Лидер Таджикистана станет участником парада Победы в Москве 9 мая
ИА «Ореанда-Новости». Эмомали Рахмон, работающий в Таджикистане на посту президента страны, будет участвовать 9 мая в параде в Москве, посвященному 75-летию Победы. О решении главы Таджикистана стать участником парада рассказали РИА Новости в аппарате главы государства.
Помимо этого, подразделения ВС Таджикистана во время юбилейного Парада пройдутся по Красной площади. Об этом рассказал представителям СМИ Ориф Нозимиён, работающий в пресс-службе Минобороны республики.
Он заявил, что сводная рота, которая пройдет по Красной площади, будет состоять из представителей разных родов войск.
Помимо этого, подразделения ВС Таджикистана во время юбилейного Парада пройдутся по Красной площади. Об этом рассказал представителям СМИ Ориф Нозимиён, работающий в пресс-службе Минобороны республики.
Он заявил, что сводная рота, которая пройдет по Красной площади, будет состоять из представителей разных родов войск.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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