ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Всеобъемлющий» и «очень важный» документ был подписан Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном после завершения саммита, этот факт уже называют историческими событием.

Саммит состоялся 12 июня около четырёх утра по московскому времени и девяти утра по местному времени в Сингапуре, где и проходил саммит. Лидеры провели переговоры с глазу на глаз. При встрече они пожали руки, хотя ещё год назад высказывали обоюдную неприязнь друг к другу и не скупились на нелицеприятные высказывания друг о друге. Поэтому СМИ с напряжением следили за ходом проведения встречи.

Однако встреча началась с приветственных улыбок двух лидеров. При этом о соглашениях, которые они планировали подписать, было известно заранее. Так Трамп намерен был просить у КНДР сократить арсеналы ядерного оружия, а также совместных военных учений, только в обмен на это он был готов выслушать предложения Ким Чен Ына, который планировал просить от США смягчения и даже полного снятия санкций, а также гарантий безопасности.

Документ был подписан 12 июня после проведения переговоров, глава КНДР пообещал, что их страна проведёт очень быстро сокращение ядерного оружия на своём полуострове. Трамп выразил надежду, что их государства будут впечатлены теми результатами, которые позволит это соглашение добиться. А отношения между странами выходит на новый, ранее не виданный, уровень.

Трамп рассказал журналистам на пресс-конференции, что готов пригласить коллегу в Белый дом. Оба поблагодарили друг друга за встречу, которая прошла в отеле-гостинице Capella.

Встреча там была не случайна, известно, что Сингапур поддерживает деловые отношения с Западом и Востоком, поэтому сама территория по себе носила «дружественный» характер.

Отмечается, что после деловых переговоров лидеры двух государств даже совершили прогулку, оба поделились мнением, что встреча прошла даже лучше, чем они планировали и ожидали.

В ООН отметили, что эта встреча и подписание документа должно положительно отразиться на ситуации с ядерным оружием в крупном масштабе. Её поддерживал ряд стран, включая Россию.



