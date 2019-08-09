По сведениям Всемирной организации здравоохранения, этому заболеванию могут быть потенциально подвержены около сорока процентов населения земного шара.

Свыше двух с половиной миллиардов людей могут стать жертвами этой опасной инфекции. Лихорадка денге уже добралась до европейского континента – в текущем году специалистами зафиксированы случаи заболевания в таких странах как Испания, Италия и Франция.

Рекордсменами по числу заболевших этой инфекцией являются страны, расположенные в Юго-Восточной Азии, Океании, Западной части Тихого океана, а также в Америке и Африке. Именно такую географию распространения лихорадки денге приводит Роспотребнадзор. Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании поездок в эти страны. На американском континенте жертвами лихорадки уже стали шестьсот пятьдесят человек – эти случаи заболевания закончились летальным исходом. В таких странах Латинской Америки как Бразилия, Колумбия и Мексика наблюдается самая тяжёлая ситуация с числом заболевших. Здесь зафиксировано более миллиона, шестьдесят пять и около тридцати трёх тысяч заболевших соответственно.

Стоит уточнить, что заболеть лихорадкой денге возможно исключительно от переносчиков инфекции – комаров Aedes aegypti. Заразиться от человека невозможно. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, боли в поясничном отделе, головные боли, различного рода сыпь и покраснения на коже. В случае обнаружения у себя этих признаков следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.