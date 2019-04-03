ИА «Ореанда-Новости»



Главнокомандующий польскими войсками Раймунд Анджейчак заявил об увеличении военного контингента на границе с Россией. Дополнительные войска будут стянуты в район Сувалкинского коридора - участка границы между Литвой, Польшей, Россией и Белоруссией, протяженностью сто километров.

Своё поведение литовская сторона объясняет тем, что в случае военного конфликта и захвата этой территории российскими военными, создастся угроза полного отрыва прибалтийских республик от стран Североатлантического Альянса.

По словам главнокомандующего, Литва и Польша также намерены совместно использовать противоракетные комплексы, закупленные в США. Их поставка ожидается в 2022 году.

Как утверждают литовские разведчики, в последние несколько лет Россия обновляет и создает новые объекты военной инфраструктуры на границе, идёт интенсивное наращивание военных подразделений и военной техники.



