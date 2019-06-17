17.06.2019, 21:02
Литва обратилась к Adidas убрать одежду с советской символикой
ИА "Ореанда-Новости" Литовские политики, принадлежащие к консервативному крылу, выступили с претензией к крупнейшему немецкому бренду по производству спортивной одежды Adidas убрать из магазинов одежду, на которой изображена символика Советского Союза. Речь идёт о спортивных майках красного цвета с надписью USSR.
Данную модель пользователи социальных сетей заметили в продаже фирменного магазина Adidas, расположенного в столице Англии Лондоне. В ответ литовские политики выступили с обращением в адрес руководства бренда. Инициаторами обращения выступили лидер литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене. Причиной обращения литовские политики называют запрет во многих европейских странах использовать советскую и нацистскую символику. В своём обращении они просят немецкий бренд гарантировать, что одежду с запрещённой, по мнению политиков, символикой изымут с прилавков магазинов.
Литовское Министерство иностранных дел поддержало консерваторов в их обращении. На официальном аккаунте Министерства в Twitter был опубликован пост о том, что для них является неожиданностью своего рода болезнь "ностальгией по империи" со стороны немецкого бренда Adidas.
С 2008 года в Литовской Республике действует закон о том, что использовать советскую и нацистскую символику запрещено. Демонстрировать их возможно только в рамках музейных организаций, в антикварной торговле, а также в научных, художественных и просветительских целях. Для тех, кто преступит закон, государство установило штраф от 144 до 289 евро.
В прошлом году Литва уже выступала против использования немецким концерном Adidas советской символики.
Данную модель пользователи социальных сетей заметили в продаже фирменного магазина Adidas, расположенного в столице Англии Лондоне. В ответ литовские политики выступили с обращением в адрес руководства бренда. Инициаторами обращения выступили лидер литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене. Причиной обращения литовские политики называют запрет во многих европейских странах использовать советскую и нацистскую символику. В своём обращении они просят немецкий бренд гарантировать, что одежду с запрещённой, по мнению политиков, символикой изымут с прилавков магазинов.
Литовское Министерство иностранных дел поддержало консерваторов в их обращении. На официальном аккаунте Министерства в Twitter был опубликован пост о том, что для них является неожиданностью своего рода болезнь "ностальгией по империи" со стороны немецкого бренда Adidas.
С 2008 года в Литовской Республике действует закон о том, что использовать советскую и нацистскую символику запрещено. Демонстрировать их возможно только в рамках музейных организаций, в антикварной торговле, а также в научных, художественных и просветительских целях. Для тех, кто преступит закон, государство установило штраф от 144 до 289 евро.
В прошлом году Литва уже выступала против использования немецким концерном Adidas советской символики.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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