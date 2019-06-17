Речь идёт о спортивных майках красного цвета с надписью USSR.Данную модель пользователи социальных сетей заметили в продаже фирменного магазина Adidas, расположенного в столице Англии Лондоне. В ответ литовские политики выступили с обращением в адрес руководства бренда. Инициаторами обращения выступили лидер литовской партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене.В своём обращении они просят немецкий бренд гарантировать, что одежду с запрещённой, по мнению политиков, символикой изымут с прилавков магазинов.На официальном аккаунте Министерства в Twitter был опубликован пост о том, что для них является неожиданностью своего рода болезнь "ностальгией по империи" со стороны немецкого бренда Adidas.Демонстрировать их возможно только в рамках музейных организаций, в антикварной торговле, а также в научных, художественных и просветительских целях. Для тех, кто преступит закон, государство установило штраф от 144 до 289 евро.В прошлом году Литва уже выступала против использования немецким концерном Adidas советской символики.