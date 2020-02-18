18.02.2020, 11:40
ЛНР начала наступление на Донбасс
ИА «Ореанда-Новости». Луганская народная республика начала вооружённое наступление на населённые пункты Донбасса. Информация была опубликована на аккаунте Операции Объединённых сил Украины в сети Facebook.
Вооруженные формирования были замечены вблизи Хутора Вольного, Орехово, Новотошковского и Крымского. По опубликованной информации, военнослужащие пытались прорваться через линию соприкосновения, но ВС Украины удалось сдержать их.
ООС заявил, что ЛНР при обстреле применяет запрещённый вид вооружения (миномёты калибра 120 миллиметров). Кроме этого, луганские вооруженные формирования используют гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Вооруженные формирования были замечены вблизи Хутора Вольного, Орехово, Новотошковского и Крымского. По опубликованной информации, военнослужащие пытались прорваться через линию соприкосновения, но ВС Украины удалось сдержать их.
ООС заявил, что ЛНР при обстреле применяет запрещённый вид вооружения (миномёты калибра 120 миллиметров). Кроме этого, луганские вооруженные формирования используют гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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