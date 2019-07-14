ИА «Ореанда-Новости». В Египте открыли новый объект для туристов – «ломаную» пирамиду. Первыми, кто посетил её – дипломаты из разных стран. Их ожидал стометровый подъем.

Пирамида Снофру была закрыта на реставрацию. Она является одной из древнейших пирамид в Египте. После работ по восстановлению, её открыли для посещения туристов.

Желающим попасть внутрь, необходимо преодолеть сложный коридор. Передвигаться приходится практически на четвереньках.

Пирамида располагается в Дахшуре и была названа «ломаной» за счёт неправильной формы. Как утверждают специалисты, такая форма говорит о том, что строители пытались как можно скорее окончить работу.

Уникальности пирамиде добавляет и то, что она имеет не только один северный вход, как это было принято, но и ещё один на западной стороне. Саркофаг не был обнаружен, но имя фараона Снофру было написано красной краской в двух местах.