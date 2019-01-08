ИА "Ореанда-Новости". Лондонский аэропорт Хитроу временно приостановил работу 8 января из-за появления в небе неопознанного дрона. По сообщению администрации аэропорта, работа была приостановлена частично на время проведения расследования.

Об инциденте стало известно из официального аккаунта Хитроу в Twitter. «Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работаем в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности», - говорится в сообщении администрации воздушной гавани. Отмечается, что приостановка работы стала необходимой мерой предосторожности.

Представители британских средств массовой информации пишут, что значительное число пассажиров, прошедших на самолёты, вынуждены были ждать в салонах лайнеров разрешения на взлёт из Хитроу.

Отметим, что по данным на 22.50 мск работа взлётно-посадочных полос Хитроу была восстановлена.

Как сообщалось ранее, британские власти приняли решение расширить зону в районе аэропортов, где будет запрещено появляться беспилотникам, с 1 км до 5 км. Эти меры последовали вслед за инцидентом в аэропорту Гатвик в канун нового года. Работу воздушной гавани на несколько дней парализовали появляющиеся дроны. Первый аппарат был зафиксирован над взлётно-посадочной полосой 20 декабря. В общей сложности были отменены около тысячи рейсов, не смогли вылететь или приземлиться примерно 40 тысяч пассажиров. По мнению правоохранительных органов Соединённого Королевства, виной всему неизвестные злоумышленники, которые преднамеренно срывали работу аэропорта. Установить их пока не удалось.

Крупнейший лондонский международный аэропорт Хитроу является седьмым в мире по загруженности. Включает в себя пять пассажирских терминалов и один грузовой. По итогам 2017 года Хитроу обслужил около 78 млн пассажиров.