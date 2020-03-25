ИА «Ореанда-Новости» . Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

В слушаниях по делу основателя Wikileaks, который прошли 25 марта в Магистратском суде округа Вестминстер в Лондоне, приняли участие полтора десятка человек, включая малочисленных сторонников Ассанжа и представителей средств массовой информации. Адвокаты подсудимого просили отпустить его на свободу под залог.

«Поведение Джулиана Ассанжа в прошлом продемонстрировало, на что он готов пойти, чтобы избежать экстрадиции. Если я освобожу его сейчас, он не вернётся на слушания по выдаче», — заявил в конце слушания судья Ванесса Барайтсер, оглашая вердикт.

Сам основатель Wikileaks принял участие в процессе по видеосвязи, сеанс продлился несколько минут. Подсудимый заявил, что согласен на то, чтобы рассмотрение просьбы об освобождении продолжалось без него.